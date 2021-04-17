Напился и строил из себя "Призрачного Всадника": на Донбассе самоликвидировался оккупант
Украинская разведка установила, что 16 апреля вблизи населенного пункта Золотое-5 умер пророссийский боевик. Он был в сильном алкогольном опьянении.
Источник:ОТГ "Север"
Оккупант погиб в результате ДТП, которое сам и вызвал. К счастью, жертв среди гражданского населения нет.
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Детали инцидента
Украинская разведка сообщила, что вблизи населенного пункта Золотое-5 на Донбассе оккупант в состоянии сильного алкогольного опьянения пытался изображать "Призрачного Всадника" и совершил ДТП. Он скончался на месте.
Зато оккупанты, пытаясь скрыть низкий уровень воинской дисциплины и системное употребление алкоголя, пытаются обвинить в произошедшем ВСУ.
Враг выдает указанный случай за боевые потери и нарушение режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Украины,
– отметили в ОТГ "Север".
Обострение на Донбассе: главное
- С начала 2021 ситуация на востоке Украины значительно осложнилась. В этот период Россия увеличила количество оружия и войск у границ с Украиной.
- 16 апреля командующий вооруженных сил Украины Сергей Наев заверил, что враг пока критическую линию не перешел. Однако ВСУ всегда готовы к разрешению ситуации по наихудшему варианту.
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