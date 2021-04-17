Украинская разведка установила, что 16 апреля вблизи населенного пункта Золотое-5 умер пророссийский боевик. Он был в сильном алкогольном опьянении.

Оккупант погиб в результате ДТП, которое сам и вызвал. К счастью, жертв среди гражданского населения нет.

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Детали инцидента

Украинская разведка сообщила, что вблизи населенного пункта Золотое-5 на Донбассе оккупант в состоянии сильного алкогольного опьянения пытался изображать "Призрачного Всадника" и совершил ДТП. Он скончался на месте.

Зато оккупанты, пытаясь скрыть низкий уровень воинской дисциплины и системное употребление алкоголя, пытаются обвинить в произошедшем ВСУ.

Враг выдает указанный случай за боевые потери и нарушение режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Украины,

– отметили в ОТГ "Север".

Обратите внимание! Части и подразделения оперативно-тактической группировки "Север" продолжают соблюдать режим прекращения огня и сдерживать агрессора.

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