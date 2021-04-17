Українська розвідка встановила, що 16 квітня поблизу населеного пункту Золоте-5 помер проросійський бойовик. Він був у сильному алкогольному сп'янінні.

Окупант загинув внаслідок ДТП, яке сам і спричинив. На щастя, жертв серед цивільного населення немає.

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Деталі інциденту

Українська розвідка повідомила, що поблизу населеного пункту Золоте-5 на Донбасі окупант у стані сильного алкогольного сп'яніння намагався вдавати "Примарного Вершника" і скоїв ДТП. Він помер на місці.

Натомість окупанти, намагаючись приховати низький рівень військової дисципліни та системне вживання алкоголю, намагаються звинуватити у події ЗСУ.

Ворог видає вказаний випадок за бойові втрати та порушення режиму припинення вогню зі сторони Збройних сил України,

– наголосили в ОТУ "Північ".

Зверніть увагу! Частини та підрозділи оперативно-тактичного угруповання "Північ" продовжують дотримуватись режиму припинення вогню та стримувати агресора.

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