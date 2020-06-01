Пророссийские боевики на Донбассе массово вербуют детей. Это нарушает законы ведения войны. Украинские суды вынесли приговоры за участие в войне на стороне оккупанта уже 29 несовершеннолетним украинцам.

Боевики массово вербуют детей

Начиная с 2014 года, боевиков массово вербуют несовершеннолетних украинцев, информирует пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Детей привлекают к боевым действиям против украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

В настоящее время приговорами судов 29 несовершеннолетних украинцев осуждены за участие в вооруженном конфликте в составе незаконных вооруженных формирований,

– говорится в сообщении.

Участие детей в вооруженных конфликтах запрещено одной из статей Конвенции о правах ребенка, которую ратифицировали и Украина, и Россия.

Несовершеннолетнего в тюрьму на более чем 3 года

Один из случаев вербовки ребенка зафиксировали в сентябре 2014 года. Оккупанты привлекли в свои ряды 16-летнего подростка. Ему выдали огнестрельное оружие и отправили охранять захваченную территорию. В результате молодого человека приговорили к тюремному заключению на более чем 3 года.

По факту многочисленных случаев вербовки детей боевиками Офис генпрокурора открыл уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны.

Важно! Более 400 тысяч детей живут под постоянными обстрелами на Востоке Украины. Всего с начала 2020 года с обстрелов на Донбассе пострадали 10 детей.