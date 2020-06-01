Проросійські бойовики на Донбасі масово вербують дітей. Це порушує закони ведення війни. Українські суди винесли вироки за участь у війні на стороні окупанта вже 29 неповнолітнім українцям.

Бойовики масово вербують дітей

Починаючи з 2014 року, бойовиків масово вербують неповнолітніх українців, інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

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Дітей залучають до бойових дій проти українських військових у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

На цей час вироками судів 29 неповнолітніх українців засуджено за участь у збройному конфлікті у складі незаконних збройних формувань,

– йдеться у повідомленні.

Участь дітей у збройних конфліктах заборонена однією зі статей Конвенції про права дитини, яку ратифікували й Україна, й Росія.

Неповнолітнього ув’язнили на понад 3 роки

Один з випадків вербування дитини зафіксували у вересні 2014 року. Окупанти залучили до своїх лав 16-річного хлопця. Йому видали вогнепальну зброю та відправили охороняти захоплену територію. У результаті хлопця засудили до ув’язнення на понад 3 роки.

За фактом численних випадків вербування дітей бойовиками Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

Важливо! Понад 400 тисяч дітей живуть під постійними обстрілами на Сході України. Загалом від початку 2020 року від обстрілів на Донбасі постраждали 10 дітей.