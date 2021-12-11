Воину оперативно оказали первую домедицинскую помощь и отвезли в госпиталь. Сейчас состояние его здоровья удовлетворительное.
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В общей сложности российские наемники 3 раза нарушили режим тишины.
Где было горячо
- Возле Песчаного оккупанты стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- неподалеку Каменки – из стрелкового оружия;
- возле Катериновки – из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Чтобы заставить противника прекратить обстрелы, украинские защитники открывали ответный огонь. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными,
– отметили в штабе ООС.
Они заверили, что вооруженные силы Украины контролируют ситуацию на Востоке.
Потери на Донбассе в 2021 году
На 2 декабря с начала 2021 года на Востоке Украины погибли 65 наших воинов. Жизнь 29 из них оборвали пули вражеских снайперов. Постоянный представитель Киева при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк отметил, что Россия активно использует снайперский огонь. Поэтому количество жертв и пострадавших растет.
Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала
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Полный текст публикации штаба ООС в фейсбуке:
Вечерняя сводка ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.00 11 декабря 2021 года
Слава Украине!
С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.
В направлении Песчаного на Луганщине оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Вблизи Каменки враг совершил обстрел из стрелкового оружия.
В сторону Катериновки на Луганщине вражеские войска открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказали медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
Чтобы заставить противника прекратить обстрелы, украинские защитники открывали ответный огонь.
Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.
Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.