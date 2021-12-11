Воїну оперативно надали першу домедичну допомогу та відвезли у госпіталь. Наразі стан його здоров'я – задовільний.

Важливо На Волині помер ветеран АТО на псевдо "Ураган"

Загалом російські найманці 3 рази порушили режим тиші.

Де було гаряче

Біля Піщаного окупанти стріляли з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

неподалік Кам'янки – зі стрілецької зброї;

біля Катеринівки – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Щоб змусити противника припинити обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними,

– наголосили у штабі ООС.

Вони запевнили, що Збройні сили України контролюють ситуації на Сході.

Втрати на Донбасі у 2021 році

Станом на 2 грудня з початку 2021 року на Сході України загинули 65 наших воїнів. Життя 29 з них обірвали кулі ворожих снайперів. Постійний представник Києва при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк зауважив, що Росія активно використовує снайперський вогонь. Через це кількість жертв та постраждалих зростає.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

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Повний текст публікації штабу ООС у фейсбуці:

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 17.00 11 грудня 2021 року

Слава Україні!

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

В напрямку Піщаного, що на Луганщині, окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Поблизу Кам'янки ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї.

В бік Катеринівки, що на Луганщині, ворожі війська відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров'я – задовільний.

Щоб змусити противника припинити обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Підрозділи Об'єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.