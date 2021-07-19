Дело в том, что неравномерная подача воды приводит к застою, возникновению бактерий и распространению инфекционных заболеваний среди населения. Это нарушение Государственных санитарных норм и правил.

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Оккупанты подают воду по графику

Согласно информации, которую обнародовал оккупанты, они подают воду по графику:

На территории города Хрустальный питьевую воду подают от 1 – 2 раз в неделю или "через день".

В селах Голубовское и Донецкое, городе Кировск – только 1 раз в неделю,

в Кадиевке – раз в 2 – 3 дня.

В Алчевске зафиксировали один из самых загрязненных показателей питьевой воды. Воду якобы дают через день, однако иногда воды нет несколько дней подряд.

Угроза для здоровья и жизни людей

Отметили, что оккупанты ограничивают водоснабжения с декабря 2019 года.

Из-за неконтролируемого сброса неочищенных стоков шахт, нормы наличия нефтепродуктов в Волынцевском водохранилище превышены в 6 раз, нитратов – в 5,7 раза, сульфатов – в 3,5 раза, а цинка – почти в 4 раза.

Исаковское водохранилище в Луганской области тоже загрязнено. Международные эксперты отмечают, что такие действия оккупантов являются прямой угрозой для жизни и здоровья сотен тысяч людей.