Річ у тім, що нерівномірна подача води призводить до застоювання, виникнення бактерій та поширення інфекційних захворювань серед населення. Це порушення Державних санітарних норм та правил.

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Відповідно до інформації, яку оприлюднюють окупанти, вони подають воду за графіком:

На території міста Хрустальний питну воду подають від 1 – 2 разів на тиждень або "через день".

У селах Голубівське та Донецьке, місті Кіровськ – лише 1 раз в тиждень,

у Кадієвці – раз на 2 – 3 дні.

У Алчевську зафіксували один із найбільш забруднених показників питної води. Воду начебто дають через день, однак деколи води немає кілька днів поспіль.

Загроза для здоров'я та життя людей

Зазначили, що окупанти обмежують водопостачання з грудня 2019 року.

Через неконтрольоване скидання неочищених стоків шахт, норми наявності нафтопродуктів у Волинцівському водосховищі перевищено у 6 разів, нітратів – у 5,7 раза, сульфатів – у 3,5 раза, а цинку – майже у 4 рази.

Ісаковське водосховище в Луганській області теж забруднене. Міжнародні експерти наголошують, що такі дії окупантів є прямою загрозою для життя і здоров’я сотень тисяч людей.