Чтобы "замести" следы, наемника задним числом уволили из рядов так называемой "армии" псевдореспублики. Украинской разведке удалось перехватить соответствующие разговоры оккупантов.
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"Ликвидировали дядю"
Как узнала украинская разведка, наемник российских оккупационных войск Даниил Цуприк напился, открыл стрельбу из штатного оружия и применил гранату. В результате этого погибли 7 человек – 4 боевика и 3 местных жителя.
На следующий же день с ефрейтором поквитались – "ликвидировали". В радиоперехвате, который получила ГУР Минобороны, боевики обсуждают этот инцидент.
Ну, все, ликвидировали этого дядю.
– На Ленинском, в двухэтажном каком-то красном доме, бывшее КНП какое-то.
– Ну, ликвидировали.
– Ну, я так понимаю, что оттуда воинов убрали. Скорее всего собровцы и скорей всего спецназ МВД, наверное.
В дальнейшем боевики обсуждают то, как будут прикрываться: уволят Цуприка задним числом – 9 августа. Ефрейтор служил в так называемом "9 отдельном мотострелковом полку 1 армейского корпуса".
Несмотря на огласку этой истории, в полку оккупанты провели инструктаж по ограничению использования мобильных телефонов для передачи служебной информации.