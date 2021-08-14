Чтобы "замести" следы, наемника задним числом уволили из рядов так называемой "армии" псевдореспублики. Украинской разведке удалось перехватить соответствующие разговоры оккупантов.

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"Ликвидировали дядю"

Как узнала украинская разведка, наемник российских оккупационных войск Даниил Цуприк напился, открыл стрельбу из штатного оружия и применил гранату. В результате этого погибли 7 человек – 4 боевика и 3 местных жителя.

На следующий же день с ефрейтором поквитались – "ликвидировали". В радиоперехвате, который получила ГУР Минобороны, боевики обсуждают этот инцидент.

Ну, все, ликвидировали этого дядю.

– На Ленинском, в двухэтажном каком-то красном доме, бывшее КНП какое-то.

– Ну, ликвидировали.

– Ну, я так понимаю, что оттуда воинов убрали. Скорее всего собровцы и скорей всего спецназ МВД, наверное.

В дальнейшем боевики обсуждают то, как будут прикрываться: уволят Цуприка задним числом – 9 августа. Ефрейтор служил в так называемом "9 отдельном мотострелковом полку 1 армейского корпуса".

Несмотря на огласку этой истории, в полку оккупанты провели инструктаж по ограничению использования мобильных телефонов для передачи служебной информации.

Обратите внимание! Сначала стрелка объявили в розыск. Боевики 12 августа между собой переговаривались, что " военнослужащий поймал белку, лазит с автоматом и стреляет во всех на своем пути". Известно, что оружие, из которого он устроил стрельбу, было его табельным.