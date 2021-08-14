Аби "замести" сліди, найманця заднім числом звільнили з лав так званої "армії" псевдореспубліки. Українській розвідці вдалося перехопити відповідні розмови окупантів.
Передісторія "П'яний, нажрався": російський окупант відкрив вогонь по своїх, загинули також цивільні
"Ліквідували дядю"
Як дізналася українська розвідка, найманець російських окупаційних військ Даниїл Цупрік напився і відкрив стрілянину зі штатної зброї та застосував гранату. У результаті цього загинули 7 осіб – 4 бойовики та 3 місцевих мешканців.
Наступного ж дня з єфрейтором поквиталися – "ліквідували". У радіоперехопленні, яке отримала ГУР Міноборони, бойовики обговорюють цей інцидент.
Ну, все, ліквідували цього дядька.
– На Ленінському, в двоповерховому якомусь червоному будинку, колишнє КНП якесь.
– Ну, ліквідували.
– Ну, я так розумію, що звідти вояків прибрали. Швидше за все собровци і скоріше за все спецназ МВС, напевно.
Надалі бойовики обговорюють те, як прикриватимуться: звільнять Цупріка заднім числом – 9 серпня. єфрейтор служив у так званому "9 окремому мотострілецькому полку 1 армійського корпусу".
Зважаючи на розголос цієї історії, у полку окупанти провели інструктаж щодо обмеження використання мобільних телефонів для передачі службової інформації.