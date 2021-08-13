Українській розвідці напередодні вдалося отримати аудіозаписи перемовин окупантів. Вони розповідають, зокрема, про стрілянину із 7 загиблими.
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Стрілець був п'яним
Нещодавно проросійські бойовики на Донеччині влаштували бійку. У її ході один із них – Даниїл Цупрік – відкрив вогонь зі штатної зброї, а також застосував гранату.
В одному з оприлюднених аудіо, бойовик попереджає когось зі своїх знайомих, що інший російський найманець "зловив білку, лазить з автоматом й стріляє в усіх на своєму шляху".
Обурливі дії бойовиків на Донбасі
- Окупанти продовжують чинити злочини проти мирного населення українських сіл та містечок на Донбасі. 11 серпня вони обстріляли хлібне поле поблизу Нью-Йорка.
- У той же день вони обстріляли житлові будинки у Новоселівці-2, що у Донецькій області. ВІд дій ворога загинув місцевий мешканець.
- За даними ОБСЄ, бойовики стягнули десятки одиниць озброєння та військової техніки. Їх розмістили з порушенням встановлених ліній відведення.