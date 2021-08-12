Селяни тільки-но встигли зібрати врожай зернових з поля, по якому проросійські бойовики влаштували обстріл.

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Обстріл окупантами хлібного поля

Ворожі війська відкрили вогонь по хлібному полю неподалік селища Нью-Йорк, що в Донецькій області.

Ми засіваємо наші поля пшеницею, а ворог – залізом,

– зауважують хлібороби.

Селяни наголошують, що родючі чорноземи є найбільшим природним багатством України, і саме їх противник намагається якщо не знищити, то зробити непридатними до використання.

Злочин бойовиків зафіксували

Українські військові викликали на місце інциденту представників Спільного центру з контролю та координації. Вони зафіксували черговий злочин російських окупантів, провели заміри вирв, що лишилися в полі після обстрілу.

На щастя, нерозірваних боєприпасів на землях сільгосппризначення не виявили. Тому там продовжать заплановані польові роботи – підготовку ґрунтів до посіву озимини.

Наслідки обстрілу бойовиками хлібного поля: Фото ОТУ "Північ"

Доба 11 серпня на Донбасі