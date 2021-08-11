Окупанти обстрілювали Новомихайлівку вночі 11 серпня – з 3:00 по 4:00. Ворожі війська, використовуючи артилерійський вогонь, нанесли ушкодження цивільній інфраструктурі села.

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Наслідки обстрілу Новомихайлівки

Бойовики вели вогонь із заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 міліметри. Загалом українські військові зафіксували 22 постріли.

У результаті атаки окупанта пошкодження отримали трансформаторна підстанція та водонапірна вежа. Без світла залишилися жителі таких населених пунктів: Новомихайлівка, Тарамчук, Степне та Солодке.

На щастя, постраждалих серед місцевих жителів немає.

В угрупованні "Схід" наголосили, що російські найманці вчергове відкрили вогонь наперекір домовленостям про перемир'я та нехтуючи нормами гуманітарного права. У такий спосіб бойовики наражають на небезпеку цивільних та життєво важливу інфраструктуру Донбасу.

Про всі факти порушень зі сторони російсько-окупаційних військ українська сторона повідомила представників місії ОБСЄ.

Наслідки обстрілу Новомихайлівки: Фото угруповання "Схід"

Важливо! Бойовики 11 серпня відкрили вогонь у сторону селища Новоселівка-2 на Донеччині. Внаслідок ворожого обстрілу загинув місцевий житель, чоловікові було 86 років.

Ситуація на Донбасі 10 серпня: коротко