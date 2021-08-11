Оккупанты обстреливали Новомихайловку ночью 11 августа – с 3:00 по 4:00. Вражеские войска, используя артиллерийский огонь, нанесли повреждения гражданской инфраструктуре села.

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Последствия обстрела Новомихайловки

Боевики вели огонь из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 миллиметра. В целом украинские военные зафиксировали 22 выстрела.

В результате атаки оккупанта повреждения получили трансформаторная подстанция и водонапорная башня. Без света остались жители таких населенных пунктов: Новомихайловка, Тарамчук, Степное и Сладкое.

К счастью, пострадавших среди местных жителей нет.

В группировке "Восток" отметили, что российские наемники в очередной раз открыли огонь вопреки договоренностям о перемирии и пренебрегая нормами гуманитарного права. Таким образом боевики подвергают опасности гражданских и жизненно важную инфраструктуру Донбасса.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона сообщила представителям миссии ОБСЕ.

Последствия обстрела Новомихайловки: Фото группировки "Восток"

Важно! Боевики 11 августа открыли огонь в сторону поселка Новоселовка-2 в Донецкой области. Вследствие вражеского обстрела погиб местный житель, мужчине было 86 лет.

Ситуация на Донбассе 10 августа: коротко