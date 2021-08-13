Украинской разведке накануне удалось получить аудиозаписи переговоров оккупантов. Они рассказывают, в частности, о стрельбе с 7 погибшими.

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Стрелок был пьян

Недавно пророссийские боевики в Донецкой области устроили драку. В ее ходе один из них – Даниил Цуприк – открыл огонь из штатного оружия, а также применил гранату.

В одном из обнародованных аудио, боевик предупреждает кого-то из своих знакомых, что другой российский наемник "поймал белку, лазает с автоматом и стреляет во всех на своем пути".

Возмутительные действия боевиков на Донбассе

  • Оккупанты продолжают совершать преступления против мирного населения украинских сел и городков на Донбассе. 11 августа они обстреляли хлебное поле близ Нью-Йорка.
  • В тот же день они обстреляли жилые дома в Новоселовке-2, в Донецкой области. От действий врага погиб местный житель.
  • По данным ОБСЕ, боевики сняли десятки единиц вооружения и военной техники. Их разместили с нарушением установленных линий отвода.
  • Российские наемники утром 11 августа обстреляли позиции ВСУ и жилые дома в Новоселовке-2. Вследствие вражеского огня погиб местный житель, а украинский военный получил ранения.