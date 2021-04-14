Оккупанты решили начать персональную "войну" против Дениса Казанского. Они не хотят, чтобы он был представителем Донбаса в Трехсторонней контактной группе, ведь тот мешает им рассказывать выдуманные истории о так называемых республиках.

Об этом рассказал сам Казанский. Он сказал, что не нравится оккупантам уже давно, однако сейчас они активизировались и даже придумали "уголовное дело" о якобы его шпионских действиях на территории Донбасса.

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"Обвиняют меня в шпионаже против так называемой республики, хотя я 7 лет не был в родном Донецке и не мог ничего там шпионить. Это "ДНР", поэтому серьезно анализировать их обвинения нет смысла", – отметил представитель украинской делегации в ТКГ.

Я и так знаю с 2014 года, если появлюсь на этой территории – меня там убьют без всяких судов. Они так уже убили и замучили в подвалах большое количество людей,

– заявил он.

Казанский: Я для них – отрицательный персонаж

Участник ТКГ заметил, что оккупанты давно мечтают ему отомстить. Все потому, что он на всеобщее обозрение говорит о преступлениях, которые совершают боевики.

"Они хотят вообще убрать представителей Донецкой и Луганской областей в ТКГ. Мы им неудобны, ведь являемся свидетелями их преступлений. Мы постоянно говорим о том, что они издеваются над мирным населением, репрессируют и преследуют тех людей, которые не согласны с ними", – объяснил Казанский.

"Дело" против Казанского: что известно

Россия в марте привлекла к переговорам в ТКГ террористку Майю Пирогову , осужденную в Украине.

, осужденную в Украине. Украинская делегация отказалась с ней работать. Заявила, что пока Москва не исключит ее – переговоров не будет.

Заявила, что пока Москва не исключит ее – переговоров не будет. Сначала Россия согласилась, однако теперь оккупанты придумали непонятное "уголовное дело" против Казанского . Требуют либо исключить его и Пирогову вместе, либо вести переговоры с обоими.

. Требуют либо исключить его и Пирогову вместе, либо вести переговоры с обоими. Украина не согласилась. Сейчас заседания заблокированы.

Казанский рассказал о действиях оккупантов против него: смотрите видео