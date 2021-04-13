Оккупанты решили показать свое недовольство относительно участия украинского представителя Дениса Казанского в Трехсторонней контактной группе. Там даже заявили, что открыли против него так называемое "уголовное дело".

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов рассказал представитель Донецка в украинской делегации в политической подгруппе Сергей Гармаш. Он отметил, что на встрече политической подгруппы ТКГ стороны пытались найти выход и разблокировать переговоры.

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В то же время оккупанты предложили исключить для этого Дениса Казанского из-за их "уголовного дела" против него. Таким образом они решили ответить на то, что Киев отказался проводить переговоры с осужденной в Украине пропагандисткой Майей Пироговой.

Представители ОРДО предложили 2 варианта: игнорировать дела обоих участников или же исключить из переговоров и Пирогову, и Казанского.

Гармаш отметил, что о каком-то "уголовном деле" Казанского вспомнили аж через 11 месяцев его работы в ТКГ.

Казанскому по их "законодательству" инкриминируется статья, по которой предусмотрена казнь и конфискация имущества,

– сказал Гармаш.

Также оккупанты предлагали проводить заседания только с официальными представителями – без экспертов и советников. Украинские представители не согласились ни на один из вариантов, считая их неприемлемыми.

"Мы не можем легитимизировать их представителей ни в какой форме, а все наши являются официальными представителями, поскольку представлены на переговорах нотой Министерства иностранных дел Украины", – подытожил Гармаш.

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