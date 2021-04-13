Окупанти вирішили показати своє невдоволення щодо участі українського представника Дениса Казанського у Тристоронній контактній групі. Там навіть заявили, що відкрили проти нього так звану "кримінальну справу".

Про це в ефірі одного з українських телеканалів розповів представник Донецька в українській делегації в політичній підгрупі Сергій Гармаш. Він зауважив, що на зустрічі політичної підгрупи ТКГ сторони намагалися знайти вихід і розблокувати переговори.

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Водночас окупанти запропонували виключити для цього Дениса Казанського через їхню "кримінальну справу" проти нього. У такий спосіб вони вирішили відповісти на те, що Київ відмовився проводити перемовини з засудженою в Україні пропагандисткою Майєю Пироговою.