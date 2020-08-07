Впервые с 2015 года, то есть за весь период наблюдений, ОБСЕ не зафиксировала нарушений режима тишины на Донбассе. Это данные за период с 19:30 4 августа до 19:30 5 августа.

На Донбассе – первая настоящая тишина с 2015 года

Отчет с такими сведениями опубликован Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ вечером 6 августа.

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В документе говорится, что с полночи 27 июля (начало перемирия) до конца отчетного периода (19:30 5 августа) СММ зафиксировала в целом 251 нарушение режима прекращения огня.

Однако за последние сутки отчетного периода впервые – с тех как пор СММ начала систематический сбор данных – не зафиксировали ни одного нарушения в Донецкой и Луганской областях.

Интересно, что штаб ООС сообщал об одном обстреле именно 5 августа на Донбассе – из гранатомета у поселка Шумы. А вот 6 августа обстрелов не было.

Коротко о режиме прекращения огня на Донбассе

Договоренность о режиме тишины Украина, Россия и ОБСЕ подписали на заседании Трехсторонней контактной группы 22 июля. Перемирие началось с 00:01 часов 27 июля.

Впрочем, в течение следующих дней СММ ОБСЕ неоднократно фиксировала нарушения режима полного прекращения огня. А Россия заявила, что не может гарантировать соблюдение перемирия.

Заметим, что все предыдущие соглашения о прекращении огня – более двух десятков – завершались провалом .