Вперше з 2015 року, тобто за весь період спостережень, ОБСЄ не зафіксувала порушень режиму тиші на Донбасі. Це дані за період з 19:30 4 серпня до 19:30 5 серпня.

На Донбасі – перша справжня тиша з 2015 року

Звіт із такими відомостями опубліковано Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ ввечері 6 серпня.

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У документі мовиться, що з півночі 27 липня (початок перемир'я) до кінця звітного періоду (19:30 5 серпня) СММ зафіксувала загалом 251 порушення режиму припинення вогню.

Однак за останню добу звітного періоду вперше – відколи СММ розпочала систематичний збір даних – не зафіксували жодного порушення в Донецькій і Луганській областях.

Цікаво, що штаб ООС повідомляв про один обстріл саме 5 серпня на Донбасі – з гранатомета біля Шумів. А от 6 серпня обстрілів не було.

Коротко про режим припинення вогню на Донбасі

Домовленість про режим тиші Україна, Росія та ОБСЄ підписали на засіданні Тристоронньої контактної групи 22 липня. Перемир'я розпочалося з 00:01 годин 27 липня.

розпочалося з 00:01 годин 27 липня. Утім, протягом наступних днів СММ ОБСЄ неодноразово фіксувала порушення режиму повного припинення вогню. А Росія заявила, що не може гарантувати дотримання перемир'я.

дотримання перемир'я. Зауважимо, що усі попередні угоди про припинення вогню – понад два десятки – завершувалися провалом.



Окуповані території України та лінія розмежування / Інфографіка 24 каналу