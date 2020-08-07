На Донбасі – жодного пострілу: такі дані ОБСЄ публікує вперше з 2015
Вперше з 2015 року, тобто за весь період спостережень, ОБСЄ не зафіксувала порушень режиму тиші на Донбасі. Це дані за період з 19:30 4 серпня до 19:30 5 серпня.
На Донбасі – перша справжня тиша з 2015 року
Звіт із такими відомостями опубліковано Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ ввечері 6 серпня.
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У документі мовиться, що з півночі 27 липня (початок перемир'я) до кінця звітного періоду (19:30 5 серпня) СММ зафіксувала загалом 251 порушення режиму припинення вогню.
Однак за останню добу звітного періоду вперше – відколи СММ розпочала систематичний збір даних – не зафіксували жодного порушення в Донецькій і Луганській областях.
Коротко про режим припинення вогню на Донбасі
- Домовленість про режим тиші Україна, Росія та ОБСЄ підписали на засіданні Тристоронньої контактної групи 22 липня. Перемир'я розпочалося з 00:01 годин 27 липня.
- Утім, протягом наступних днів СММ ОБСЄ неодноразово фіксувала порушення режиму повного припинення вогню. А Росія заявила, що не може гарантувати дотримання перемир'я.
- Зауважимо, що усі попередні угоди про припинення вогню – понад два десятки – завершувалися провалом.
Окуповані території України та лінія розмежування / Інфографіка 24 каналу