Ситуація на Донбасі під час перемир'я: бойовики знову вдалися до збройної провокації
Упродовж доби 5 серпня проросійські бойовики на Донбасі лише одного разу порушили режим припинення вогню. Українські військові повністю контролюють ситуацію в районі проведення Операції Об’єднаних сил.
Про ситуацію в зоні бойових дій на Донбасі станом на 7:00 6 серпня повідомив пресцентр Об’єднаних сил. Відповідний допис з’явився на фейсбук-сторінці штабу.
Про ситуацію на Донбасі 4 серпня Перемир'я на Донбасі: бойовики тричі обстріляли позиції ЗСУ, українські військові не відповідали
Де били бойовики 5 серпня
Ворожу провокацію окупанти здійснили в районі Шумів. Обстріляли вони українські позиції з підствольного гранатомету.
Як запевнили у штабі, це були неприцільні постріли та вони не мали загрози для життя та здоров’я воїнів ОС. Тому ті вогонь у відповідь не відкривали.
"Підрозділи Об’єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника", – наголошують у пресцентрі Об’єднаних сил.
Внаслідок бойових дій особовий склад Об’єднаних сил бойових втрат і поранень, на щастя, не зазнав.
Ситуація на Донбасі 6 серпня
Від початку поточної доби на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку проросійських найманців зафіксовано не було.
Жителі Донбасу дякують українським військовим
У штабі також повідомили, що напередодні в Мар’їнці військовослужбовцям Об’єднаних сил місцеві жителі дякували за те, що шість років тому українські захисники звільнили місто від російських терористичних формувань.
Мар’їнка — це Україна. І сьогодні тут триває мирне життя. Ми будемо стояти на захисті країни! Бережіть мир і вірте своїм захисникам!
– підкреслили в пресцентрі ОС.
До теми "Хочемо мирного українського неба": у Мар'їнці відзначили річницю звільнення від окупантів
Звіт пресцентру ОС про ситуацію на Донбасі: відео
Режим припинення вогню на Донбасі: основне
Повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі розпочалося з 00:01 27 липня 2020 року. Його погодили Україна та Росія, а також підтримує ОБСЄ. Відповідне рішення ухвалили на зустрічі мінської Тристоронньої контактної групи.
Що він передбачає
- Заборона на наступальні й розвідувально-диверсійні дії, а також заборона на використання будь-яких видів літаючих апаратів сторін.
- Заборона на застосування вогню.
- Заборона на розміщення важкого озброєння у населених пунктах та їх околицях.
- Ефективне застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню і повідомлення про них координатора ТКГ, який повідомляє про це всіх її учасників.
- Створення і задіяння координаційного механізму з реагування на порушення режиму припинення вогню.
- У відповідь вогонь у разі наступальних дій допускається тільки в тому випадку, якщо він відкритий за наказом відповідного керівництва Збройних сил України і керівництва збройних формувань ОРДЛО після безуспішної спроби використовувати вищезгаданий координаційний механізм.
Карта окупованих територій України на сході / Інфографіка 24 канал