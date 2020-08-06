Упродовж доби 5 серпня проросійські бойовики на Донбасі лише одного разу порушили режим припинення вогню. Українські військові повністю контролюють ситуацію в районі проведення Операції Об’єднаних сил.

Про ситуацію в зоні бойових дій на Донбасі станом на 7:00 6 серпня повідомив пресцентр Об’єднаних сил. Відповідний допис з’явився на фейсбук-сторінці штабу.

Про ситуацію на Донбасі 4 серпня Перемир'я на Донбасі: бойовики тричі обстріляли позиції ЗСУ, українські військові не відповідали

Де били бойовики 5 серпня

Ворожу провокацію окупанти здійснили в районі Шумів. Обстріляли вони українські позиції з підствольного гранатомету.

Як запевнили у штабі, це були неприцільні постріли та вони не мали загрози для життя та здоров’я воїнів ОС. Тому ті вогонь у відповідь не відкривали.

"Підрозділи Об’єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника", – наголошують у пресцентрі Об’єднаних сил.

Внаслідок бойових дій особовий склад Об’єднаних сил бойових втрат і поранень, на щастя, не зазнав.

Ситуація на Донбасі 6 серпня

Від початку поточної доби на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку проросійських найманців зафіксовано не було.

Жителі Донбасу дякують українським військовим

У штабі також повідомили, що напередодні в Мар’їнці військовослужбовцям Об’єднаних сил місцеві жителі дякували за те, що шість років тому українські захисники звільнили місто від російських терористичних формувань.

Мар’їнка — це Україна. І сьогодні тут триває мирне життя. Ми будемо стояти на захисті країни! Бережіть мир і вірте своїм захисникам!

– підкреслили в пресцентрі ОС.

До теми "Хочемо мирного українського неба": у Мар'їнці відзначили річницю звільнення від окупантів

Звіт пресцентру ОС про ситуацію на Донбасі: відео

Режим припинення вогню на Донбасі: основне

Повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі розпочалося з 00:01 27 липня 2020 року. Його погодили Україна та Росія, а також підтримує ОБСЄ. Відповідне рішення ухвалили на зустрічі мінської Тристоронньої контактної групи.

Що він передбачає

Заборона на наступальні й розвідувально-диверсійні дії, а також заборона на використання будь-яких видів літаючих апаратів сторін.

Заборона на застосування вогню.

Заборона на розміщення важкого озброєння у населених пунктах та їх околицях.

Ефективне застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню і повідомлення про них координатора ТКГ, який повідомляє про це всіх її учасників.

Створення і задіяння координаційного механізму з реагування на порушення режиму припинення вогню.

У відповідь вогонь у разі наступальних дій допускається тільки в тому випадку, якщо він відкритий за наказом відповідного керівництва Збройних сил України і керівництва збройних формувань ОРДЛО після безуспішної спроби використовувати вищезгаданий координаційний механізм.



Карта окупованих територій України на сході / Інфографіка 24 канал