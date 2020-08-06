В течение суток 5 августа пророссийские боевики на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня. Украинские военные полностью контролируют ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил.

О ситуации в зоне боевых действий на Донбассе по состоянию на 7:00 6 августа сообщил пресс-центр Объединенных сил. Соответствующее сообщение появилось на фейсбук-странице штаба.

О ситуации на Донбассе 4 августа Перемирие на Донбассе: боевики трижды обстреляли позиции ВСУ, украинские военные не отвечали

Где били боевики 5 августа

Вражескую провокацию оккупанты совершили в районе Шумов. Обстреляли они украинские позиции из подствольного гранатомета.

Как заверили в штабе, это были неприцельные выстрелы, и они не несли угрозы для жизни и здоровья воинов ОС. Поэтому огонь в ответ не открывали.

"Подразделения Объединенных сил соблюдали условия прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на вероятные коварные действия противника", – отмечают в пресс-центре Объединенных сил.

В результате боевых действий личный состав Объединенных сил боевых потерь и ранений, к счастью, не получил.

Ситуация на Донбассе 6 августа

С начала текущих суток на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны пророссийских наемников зафиксировано не было.

Жители Донбасса благодарят украинских военных

В штабе также сообщили, что накануне в Марьинке военнослужащих Объединенных сил местные жители благодарили за то, что шесть лет назад украинские защитники освободили город от российских террористических формирований.

Марьинка – это Украина. И сегодня здесь продолжается мирная жизнь. Мы будем стоять на защите страны! Берегите мир и верьте своим защитникам!

– подчеркнули в пресс-центре ОС.

К теме "Хотим мирного украинского неба": в Марьинке отметили годовщину освобождения от оккупантов

Отчет пресс-центра ОС о ситуации на Донбассе: видео

Режим прекращения огня на Донбассе: основное

Полное и всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе началось с 00:01 27 июля 2020 года. Его согласовали Украина и Россия, а также поддерживает ОБСЕ. Соответствующее решение приняли на встрече минской Трехсторонней контактной группы.

Что он предполагает

Запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летающих аппаратов сторон.

Запрет на применение огня.

Запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях.

Эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и сообщение о них координатору ТКГ, который сообщает об этом всем ее участникам.

Создание и применение координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня.

Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства Вооруженных сил Украины и руководства вооруженных формирований ОРДЛО после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм.



Карта оккупированных территорий Украины на востоке / инфографика 24 канал