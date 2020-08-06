Ситуация на Донбассе во время перемирия: боевики снова прибегли к вооруженной провокации
В течение суток 5 августа пророссийские боевики на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня. Украинские военные полностью контролируют ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил.
О ситуации в зоне боевых действий на Донбассе по состоянию на 7:00 6 августа сообщил пресс-центр Объединенных сил. Соответствующее сообщение появилось на фейсбук-странице штаба.
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Где били боевики 5 августа
Вражескую провокацию оккупанты совершили в районе Шумов. Обстреляли они украинские позиции из подствольного гранатомета.
Как заверили в штабе, это были неприцельные выстрелы, и они не несли угрозы для жизни и здоровья воинов ОС. Поэтому огонь в ответ не открывали.
"Подразделения Объединенных сил соблюдали условия прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на вероятные коварные действия противника", – отмечают в пресс-центре Объединенных сил.
В результате боевых действий личный состав Объединенных сил боевых потерь и ранений, к счастью, не получил.
Ситуация на Донбассе 6 августа
С начала текущих суток на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны пророссийских наемников зафиксировано не было.
Жители Донбасса благодарят украинских военных
В штабе также сообщили, что накануне в Марьинке военнослужащих Объединенных сил местные жители благодарили за то, что шесть лет назад украинские защитники освободили город от российских террористических формирований.
Марьинка – это Украина. И сегодня здесь продолжается мирная жизнь. Мы будем стоять на защите страны! Берегите мир и верьте своим защитникам!
– подчеркнули в пресс-центре ОС.
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Отчет пресс-центра ОС о ситуации на Донбассе: видео
Режим прекращения огня на Донбассе: основное
Полное и всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе началось с 00:01 27 июля 2020 года. Его согласовали Украина и Россия, а также поддерживает ОБСЕ. Соответствующее решение приняли на встрече минской Трехсторонней контактной группы.
Что он предполагает
- Запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летающих аппаратов сторон.
- Запрет на применение огня.
- Запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях.
- Эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и сообщение о них координатору ТКГ, который сообщает об этом всем ее участникам.
- Создание и применение координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня.
- Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства Вооруженных сил Украины и руководства вооруженных формирований ОРДЛО после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм.
Карта оккупированных территорий Украины на востоке / инфографика 24 канал