Командование российских оккупационных войск проводит ротацию подразделений вблизи линии разграничения. Об этом сообщает украинская разведка.

Среди прибывших – кадровые российские офицеры

В соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) работают комиссии 8 армии Южного военного округа Вооруженных сил России. Об этом информирует пресс-служба Минобороны Украины.

Актуально Тысячи обстрелов и десятки погибших: каким было предыдущее перемирие на Донбассе

Они принимают командные должности вновь прибывших, среди которых кадровые российские офицеры, проверяют состояние вооружения и военной техники.

Ситуация на Донбассе после полного прекращения огня

В украинском Минобороны отмечают, что за последние сутки – 30 июля обстрелов со стороны оккупантов в полосах ответственности большинства украинских бригад не было.

Однако противник все же нарушил режим прекращения огня. Пророссийские боевики дважды стреляли из стрелкового оружия и подствольного гранатомета – вблизи Орехового и Новотошковского.

На эти провокации украинские воины не отреагировали.

Командование Объединенных сил твердо придерживается позиции, что в случае возникновения угрозы личному составу во время вражеского обстрела, или угрозы захвата территории, военнослужащие ВСУ будут давать адекватный ответ действиям врага,

– говорится в сообщении Минобороны.

Что известно о прекращении огня на Донбассе? Полное и всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе началось с 27 июля 00:01.

Новый режим прекращения огня согласовали Украина, Россия и ОБСЕ на встрече минской Трехсторонней контактной группы 22 июля.

За первые дни перемирия ОБСЕ зафиксировали 121 нарушение договоренностей.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак отметил, что обстрелы со стороны боевиков являются несистемными.

Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала