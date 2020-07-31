Командування російських окупаційних військ проводить ротацію підрозділів поблизу лінії розмежування. Про це повідомляє українська розвідка.

Серед прибулих – кадрові російські офіцери

У з'єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) працюють комісії 8 армії Південного військового округу Збройних сил Росії. Про це інформує пресслужба Міноборони України.

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Вони приймають командні посади новоприбулих – серед яких кадрові російські офіцери, перевіряють стан озброєння та військової техніки.

Ситуація на Донбасі після повного припинення вогню

В українському Міноборони зазначають, що за останню добу – 30 липня обстрілів з боку окупантів у смугах відповідальності більшості українських бригад не було.

Проте противник все ж порушив режим припинення вогню. Проросійські бойовики двічі стріляли зі стрілецької зброї та підствольного гранатомета – поблизу Оріхового та Новотошківського.

На ці провокації українські воїни не відреагували.

Командування Об'єднаних сил твердо дотримується позиції, що у разі виникнення загрози особовому складу під час ворожого обстрілу, або загрози захоплення території, військовослужбовці ЗСУ даватимуть адекватну відповідь діям ворога,

– мовиться у повідомленні Міноборони.

Що відомо про припинення вогню на Донбасі? Повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі розпочалося з 27 липня 00:01.

Новий режим припинення вогню погодили Україна, Росія та ОБСЄ на зустрічі мінської Тристоронньої контактної групи 22 липня.

За перші дні перемир'я ОБСЄ зафіксувало 121 порушення домовленостей.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак зазначив, що обстріли з боку бойовиків є несистемними.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу