На Донбассе с первых дней: уже второй раз суд России выдает Украине боевика

Суд российского Липецка принял решение выдать пророссийского боевика Украине. Речь идет об Олеге Спидинове, который с первых дней войны воевал на Донбассе.

В частности он воевал на стороне пророссийских боевиков на Луганщине. О соответствующем решении суда сообщил адвокат боевика.

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Суд России принял решение выдать боевика Украине

Октябрьский районный суд Липецка принял решение выдворить из России в Украину пророссийского боевика Олега Снидинова. Известно, что сотрудники ФСБ России задержали боевика в городе Липецке 18 ноября. Впоследствии его отправили в город Грязи и сдали в полицию.

Правоохранители провели осмотр вещей и самого Снидинова, нанеся ему несколько ударов, забрали деньги и отвезли в местный отдел полиции,

– рассказал его адвокат Александр Проскурин.

Также он пояснил, что в отношении Спидинова составили два протокола об административных правонарушениях:

за мелкое хулиганство;

за употребление наркотических средств и отказ от медицинского освидетельствования.

Издание сообщило, что, согласно законам России, если иностранец, которого подозревают в употреблении наркотических или психотропных веществ, отказывается от законного требования полиции о прохождении медосмотра – ему грозит арест на 15 суток или штраф в размере до 5 тысяч рублей и административное выдворение за пределы России.



Пророссийского боевика хотят выдворить из России / Фото российских СМИ

Пророссийского боевика хотят выдворить из России

При этом его адвокат утверждает, что подзащитный прошел тест на алкоголь, а от сдачи теста на наличие наркотиков отказался, потому что так посоветовали сделать полицейские: "Ему сказали, что раз он не за рулем, то это не нужно".

"У Спидинова не было нарушений миграционного законодательства, была продлена регистрация – не был нарушен режим пребывания", – пояснил Проскурин.

Также, по его словам, суд не принял во внимание травму головы и то, что у российского наемника жена россиянка. Мол, суд не поверил, что брак не фиктивный.

Кроме того, журналист "Комсомольской правды" Александр Коц в телеграмме написал, что Снидинов до войны на Востоке страны был судим за двойное убийство и изнасилование.

Во время войны – судимость за "целый букет тяжких преступлений", среди которых – ограбления, разбои, похищения людей. Всего – 11 эпизодов,

- рассказал Коц.

Он также пояснил, что его якобы выдворят на оккупированную часть Донбасса, где он и воевал на стороне российских наемников.

Кратко о подобном случае в 2020 году