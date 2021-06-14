На Донбассе подорвались двое украинских военных

На Донбассе 14 июня украинские военные подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Двое защитников получили осколочные ранения.

Взрыв произошел в районе оперативно-тактической группировки "Восток". Бойцов сразу доставили в больницу.

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Бойцов экстренно госпитализировали

Военные отметили, что их побратимам оказали надлежащую медицинскую помощь. Один из раненых – в состоянии средней тяжести. Состояние здоровья второго пострадавшего – удовлетворительное.

Обстоятельства подрыва выясняют. На месте происшествия работают представители воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ.

Какая сейчас ситуация на Донбассе

За сутки 13 июня пророссийские оккупанты дважды нарушили договоренность о соблюдении режима тишины. Вблизи Новотошковского они открывали огонь из станковых противотанковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

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