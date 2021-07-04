Где именно произошла трагедия, в Вооруженных силах пока не сообщают. Там уточнили лишь то, что мужчина получил смертельное ранение под обстрелом оккупантов.

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С утра воскресенья оккупанты 5 раз нарушали "тишину". Враг бил по украинским позициям из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Оккупанты обстреляли:

Водяное;

Авдеевку;

Мирное;

Березовое.

В каком именно населенном пункте погиб герой, информации нет.

В результате обстрела один украинский военный получил ранения несовместимые с жизнью,

– сообщили в штабе ООС.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего героя. Вечная память!

На обстрелы оккупантов наши защитники открывали ответный огонь. Также украинская сторона СЦКК сообщила о потере представителям СММ ОБСЕ.

Важно! Оккупанты не соблюдают режим тишины, обстреливают украинские позиции и даже гражданскую инфрастрктуру. Только с начала этого года на Донбассе уже погибли 47 украинских военных.

Как прошли сутки на Донбассе