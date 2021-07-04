Де саме сталася трагедія, у Збройних силах наразі не повідомляють. Там уточнили лише те, що чоловік отримав смертельне поранення під обстрілом окупантів.
Важливо Окупанти активізувалися в районі Світлодарської дуги: чому територія важлива для ворога
Від ранку неділі окупанти 5 порушували "тишу". Ворог бив по українських позиціях з протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Окупанти обстріляли:
- Водяне;
- Авдіївку;
- Мирне;
- Березове.
У якому саме населеному пункті загинув герой, інформації немає.
Внаслідок обстрілу один український військовий отримав поранення несумісні з життям,
– повідомили у штабі ООС.
Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого героя. Вічна пам'ять!
На обстріли окупантів наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Також українська сторона СЦКК повідомила про втрату представників СММ ОБСЄ.
Як минула доба на Донбасі
- 3 липня бойовики 14 разів вдавалися до обстрілів на Донбасі.
- Окупанти стріляли з мінометів 120 калібру, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
- Ворог обстріляв українські позиції у напрямку Невельського, Чермалика, Опитного, Золотого-4, Новотошківського, Світлодарська, Пісків, Водяного, Авдіївки та Катеринівки.
- Українські захисники у відповідь відкривали вогонь, аби дати гідну відсіч.