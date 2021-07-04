Де саме сталася трагедія, у Збройних силах наразі не повідомляють. Там уточнили лише те, що чоловік отримав смертельне поранення під обстрілом окупантів.

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Від ранку неділі окупанти 5 порушували "тишу". Ворог бив по українських позиціях з протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Окупанти обстріляли:

Водяне;

Авдіївку;

Мирне;

Березове.

У якому саме населеному пункті загинув герой, інформації немає.

Внаслідок обстрілу один український військовий отримав поранення несумісні з життям,

– повідомили у штабі ООС.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого героя. Вічна пам'ять!

На обстріли окупантів наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Також українська сторона СЦКК повідомила про втрату представників СММ ОБСЄ.

Важливо! Окупанти не дотримуються режиму тиші, обстрілюють українські позиції і навіть цивільну інфраструктуру. Лише від початку цього року на Донбасі вже загинули 47 українських військових.

Як минула доба на Донбасі