Для одного з військовослужбовців – це перша ротація на Сході. Захисник розповів, що в умовах перемир'я, війна має інакший вигляд, ніж він уявляв раніше.

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"Вони в нас стріляють, ми терпимо. Навіть словами не можна передати. Просто думаєш як вберегти життя своє, побратимів, цілісність України", – розповів військовий Збройних сил України Олександр.

Обстріли на Світлодарській дузі відбуваються майже щодня. Від початку тижня вогонь окупанти відкривають уже вчетверте. Воїн чергував на посту вночі, коли у бік його позицій ворог почав сипати кулями. Проте це не єдине, чим цілять російсько-терористичні війська у бік українських захисників. По позиціях навіть гатили з мінометів.

Ворог часто здійснює обстріли в районі Світлодарської дуги: дивіться відео

Окупанти активізували безпілотники

Мінометний вогонь корегують за допомогою безпілотників, розповів зенітник Юрій. На рахунку його підрозділу вже 2 збиті ворожі "пташки". Також з повітря за допомогою дронів часто закидають боєприпаси.

Російські збройні формування застосовують 2 види безпілотників: "Орлан" і "Гранат". Тут багато людей може постраждати від того, що безпілотник накоїв лиха,

– сказав військовослужбовець ЗСУ Юрій.

Поки захисникам вдається оминати втрат навіть попри те, що ворог стріляє доволі прицільно. За словами військових, запорука успіху в добре облаштованих позиціях та вмінні швидко пригинатися.

Чому Світлодарська дуга важлива для ворога

Для окупантів район Світлодарської дуги вкрай важливий, пояснили армійці. Об'єднані сили тримають там домінуючи висоти, кілька років тому втрачені окупантами.

"Всі позиції, це все "віджато" в них. Вони тут колись стояли. У 2017 році 54 бригада "віджала" тут позиції. Може, повернути хочуть", – сказав армієць В'ячеслав.

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Військові додали, що відповідний район є стратегічним напрямком. Якщо за мінськими угодами вони віддадуть його, то їм дуже не сподобається, коли вони втратять контроль над територіями, які розташовані трохи далі.

Про наступ з боку українських військ не мовиться, армійці лише укріплюють позиції і вкопуються якомога глибше. Нині це найбільш дієвий спосіб захистити себе, адже вогонь у відповідь вони відкривають лише у разі прямої загрози життю чи втрати позиції.