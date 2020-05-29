В Краматорске 29 мая попрощались с погибшим командиром первой отдельной Северской танковой бригады Юрием Межаковым. Похороны полковника Юрия Межакова состоится на Черкасщине в родном городке Шполы.

Отдать дань уважения офицеру пришли его боевые побратимы, командование Объединенных сил и жители города. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

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По словам его собратьев, Межаков был настоящим лидером, а также веселым и отзывчивым человеком.

Всю свою жизнь он посвятил служению Родине, был настоящим офицером. Он был душой бригады с того момента, как прибыл в воинскую часть. Его дело мы продолжим,

– вспоминают военные.

Прощание с Юрием Межаковым в Краматорске: смотрите видео

В Краматорске попрощались с Юрием Межаковым / фото штаба ООС

Что известно о гибели Юрия Межакова

В районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе 28 мая внезапно остановилось сердце командира 1-й отдельной танковой Северской бригады ВСУ Юрия Межакова.

Причины смерти офицера не уточнили, но известно, что это произошло в зоне проведения Операции объединенных сил.

Указом президента Зеленского полковник Межаков награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени, посмертно.

Редакция 24 канала также разделяет потерю вместе с родными и собратьями Юрия Межакова.

Что известно о Юрии Межакове?

Он был командиром 1 отдельной танковой Северской бригады в течение 2019 – 2020 годов. Бригада участвовала в боях за Луганский и Донецкий аэропорты, под Дебальцево и Песками.



У военного остались жена Алена и дети – Максим и Валерия. Семья командира живет в военном поселке Гончаровском Черниговской области.