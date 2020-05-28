На Донбассе умер командир северских танкистов Юрий Межаков: что известно

В четверг, 28 мая, умер командир первой танковой Северской бригады Юрий Межаков. Пока причины смерти офицера не уточняются, но известно, что это произошло в зоне проведения Операции объединенных сил.

О гибели своего командира в фейсбуке сообщила сама 1 танковая Северская бригада.

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Остановилось сердце патриота, воина, защитника Родины. Он отдал свою жизнь за то, во что верил, чем жил, – за мир и свободу Украины, за достоинство и свободу украинского народа,

– подчеркнули в бригаде, которой командовал Юрий Межаков.

В бригаде также подчеркнули, что весь личный состав в скорби низко склоняет голову. Северские танкисты выразили искренние соболезнования родным и близким защитника Украины.

О смерти Юрия Межакова уже сообщили и в штабе Операции Объединенных сил. Там также выразили свои соболезнования родным и близким умершего.

"Остановилось сердце воина, патриота, преданного и мужественного защитника Украины. Всю свою жизнь он посвятил служению Родине, был настоящим офицером и профессионалом военного дела", – отметили в штабе.

Редакция 24 канала также разделяет утрату вместе с родными и побратимами Юрия Владимировича Межакова.

Что известно о Юрии Межакове?

Он был командиром 1 отдельной танковой Северской бригады в течение 2019-2020 годов. Сама бригада участвовала в боях за Луганский и Донецкий аэропорты, под Дебальцево и Песками.



Согласно декларации Межакова, у него остались жена Алена и дети – Максим и Валерия. Семья командира живет в военном поселке Гончаровском Черниговской области.