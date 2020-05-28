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На Донбасі помер командир сіверських танкістів Юрій Межаков: що відомо

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Юрій Межаков помер 28 травня 2020 на Донбасі: що про нього відомо
На Донбасі помер Юрій Межаков / 1 окрема танкова Сіверська бригада

У четвер, 28 травня, помер командир першої танкової Сіверської бригади Юрій Межаков. Наразі причини смерті офіцера не уточнюються, але відомо, що це сталося у зоні проведення Операції об'єднаних сил.

Про загибель свого командира у фейсбуці повідомила сама 1 танкова Сіверська бригада.

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Зупинилося серце патріота, воїна, захисника Батьківщини. Він віддав своє життя за те, у що вірив, чим жив, – за мир і свободу України, за гідність і волю українського народу,
– наголосили у бригаді, якою командував Юрій Межаков.

У бригаді також підкреслили, що увесь особовий склад у скорботі низько схиляє голову. Сіверські танкісти висловили щирі співчуття рідним та близьким захисника України.

Про смерть Юрія Межакова вже повідомили і в штабі Операції Об'єднаних сил. Там також висловили свої співчуття рідним і близьким померлого.

"Зупинилося серце воїна, патріота, відданого та мужнього захисника України. Все своє життя він присвятив служінню Батьківщині, був справжнім офіцером та професіоналом військової справи", – наголосили у штабі.

Редакція 24 каналу також розділяє втрату разом з рідними та побратимами Юрія Володимировича Межакова.

Що відомо про Юрія Межакова?Він був командиром 1 окремої танкової Сіверської бригади упродовж 2019-2020 років. Сама бригада брала участь у боях за Луганський і Донецький аеропорти, під Дебальцевим і Пісками.

Згідно з декларацією Межакова, у нього залишилися дружина Альона й діти – Максим і Валерія. Сім'я командира живе у військовому селищі Гончарівському Чернігівської області.

 

Автор: Василь Денисюк
Теги: Збройні сили України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Втрати Новини України
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