У Краматорську 29 травня попрощалися з загиблим командиром першої окремої Сіверської танкової бригади Юрієм Межаковим. Похорон полковника Юрія Межакова відбудеться на Черкащині в рідному містечку Шполи.

Віддати шану офіцеру прийшли його бойові побратими, командування Об'єднаних сил та мешканці міста. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

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За словами його побратимів, Межаков був справжнім лідером, а також веселою та чуйною людиною.

Все своє життя він присвятив служінню Батьківщині, був справжнім офіцером. Він був душею бригади з того моменту, відколи прибув до військової частини. Його справу ми продовжимо,

– згадують військові.

Прощання з Юрієм Межаковим у Краматорську: дивіться відео

У Краматорську попрощались з Юрієм Межаковим / Фото штабу ООС

Що відомо про загибель Юрія Межакова

У районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі 28 травня раптово зупинилося серце командира 1-ої окремої танкової Сіверської бригади ЗСУ Юрія Межакова.

Причини смерті офіцера не уточнили, але відомо, що це сталося у зоні проведення Операції об'єднаних сил.

Указом президента Зеленського полковника Межакова нагороджено орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня, посмертно.

Редакція 24 каналу також розділяє втрату разом з рідними та побратимами Юрія Межакова.

Що відомо про Юрія Межакова? Він був командиром 1 окремої танкової Сіверської бригади упродовж 2019 – 2020 років. Бригада брала участь у боях за Луганський і Донецький аеропорти, під Дебальцевим і Пісками.



У військового залишилися дружина Альона й діти – Максим і Валерія. Сім'я командира живе у військовому селищі Гончарівському Чернігівської області.