На Донбассе вооруженные формирования России нарушили режим прекращения огня. Под обстрел попали украинские защитники неподалеку Павлополя. Двое воинов получили ранения.

Осколочные ранения получили двое военнослужащих

Оккупанты открыли огонь из станковых гранатометов. Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС в фейсбуке.

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В результате обстрела получили осколочные ранения двое украинских военнослужащих. Их срочно госпитализировали.

В ответ украинские воины применили имеющиеся огневые средства и дали агрессору достойный отпор. Потери противника уточняются,

– говорится в сообщении штаба ООС.

Коротко о ситуации на Донбассе 20 июля

В течение суток 20 июля пророссийские боевики на Донбассе 17 раз нарушали режим прекращения огня. Традиционно били оккупанты с запрещенного "Минском" оружия.

В результате боевых, к сожалению, погиб один украинский военнослужащий. Кроме того, еще один воин получил ранение.

Что касается ситуации в рядах оккупантов, по данным разведки, украинские защитники уничтожили одного и ранили двух захватчиков.

Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала