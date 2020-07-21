На Донбасі збройні формування Росії порушили режим припинення вогню. Під обстріл потрапили українські захисники неподалік Павлополя. Двоє воїнів отримали поранення.

Осколкові поранення отримали двоє військовослужбовців

Окупанти відкрили вогонь зі станкових гранатометів. Про це повідомила пресслужба штабу ООС у фейсбуці.

Важливо Герою було лише 26: на Донбасі загинув десантник Василь Кравченко

В результаті обстрілу отримали осколкові поранення двоє українських військовослужбовців. Їх терміново госпіталізували.

У відповідь українські воїни застосували наявні вогневі засоби та дали агресору гідну відсіч. Втрати противника уточнюються,

– мовиться у повідомленні штабу ООС.

Коротко про ситуацію на Донбасі 20 липня

Упродовж доби 20 липня проросійські бойовики на Донбасі 17 разів порушували режим припинення вогню. Традиційно били окупанти з забороненої "Мінськом" зброї.

Внаслідок бойових, на жаль, загинув один український військовослужбовець. Крім того, ще один воїн зазнав поранення.

Щодо ситуації в лавах окупантів, за даними розвідки, українські захисники знищили одного та поранили двох загарбників.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу