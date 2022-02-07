В каком состоянии пострадавший военный

Российские наемники продолжают игнорировать договоренности о перемирии. 7 февраля они трижды нарушили "тишину" на Донбассе.

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Оккупанты обстреляли стрелковым оружием позиции ВСУ возле Пивденного. Из-за этого один украинский воин получил ранение. Сейчас он находится в госпитале в удовлетворительном состоянии.

Кроме того, боевики дважды открывали огонь неподалеку Песков.

Благодаря усилиям наших воинов, границы украинских подразделений остались неизменными,

– заверили в штабе ООС.

Там добавили, что ВСУ полностью контролируют ситуацию на Донбассе.

Ситуация на Донбассе накануне

6 февраля российские наемники 6 раз нарушили "тишину" на Востоке Украины:

обстреляли село Павлополь с беспилотника;

били в сторону Песков из стрелкового оружия;

вблизи Пищевика оккупанты открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

возле Березового стреляли из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате враждебных действий ранения получили двое военных ВСУ. К счастью, сейчас они находятся в больнице в удовлетворительном состоянии.

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Полный текст публикации штаба ООС в фейсбуке:

Вечерняя сводка по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17:00 7 февраля 2022 года

Слава Украине!

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.

С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Неподалеку от Песков оккупанты дважды открывали огонь из стрелкового оружия.

Позиции защитников Пивденного российские наемники обстреливали из стрелкового оружия.

В результате действий врага один военнослужащий получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Благодаря усилиям наших воинов, границы украинских подразделений остались неизменными.

Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Вместе к победе!

Слава Украине!