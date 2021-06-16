Бойца отвезли в госпиталь
Российские наемники обстреляли позиции Вооруженных сил Украины около 19:30. Боец получил ранения возле Луганского.
Интересно Боевик хотел показаться украинским военным, но его убили оккупанты, – разведка
Военный ВСУ получил осколочное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение,
– рассказали в ОТУ "Север".
К счастью, раненый находится в удовлетворительном состоянии.
Наши военные открыли огонь в ответ на обстрелы боевиков. На месте происшествия работают должностные лица воинской части и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВСУ.
Ситуация на Донбассе: последние новости
- В течение суток 15 июня российские боевики 6 раз нарушали режим тишины. Украинские защитники открыли огонь.
- Враг стрелял возле Новгородского, Южного, Невельского, Новотошковского и Песков.
- 16 июня на Донбассе погиб 24-летний военный Роман Галуха из Львовщины. Обстоятельства его гибели пока неизвестны.
- 11 июня свою жизнь, защищая Украину, отдал Владимир Белов из Закарпатья.
- Всего с начала 2021 года на Донбассе погибли 45 украинских военных.