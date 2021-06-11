Боевики открыли огонь по позициям военнослужащих из состава Операции Объединенных сил из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
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На Донбассе погиб боец ВСУ
Во время атаки наемников России украинский воин получил осколочное ранение несовместимое с жизнью. Командование выразило соболезнования родным и близким погибшего бойца ВСУ.
На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ. О действиях врага украинская сторона СЦКК уже проинформировала СММ ОБСЕ.
Действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают то, что они целенаправленно нарушают режим прекращения огня и не желают придерживаться существующих договоренностей о его прекращении,
– добавили защитники Украины.
Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего бойца.
Война на Донбассе: что известно
- С начала текущих суток, 11 июня, российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим тишины на Донбассе.
- Оккупанты обстреляли позиции бойцов ВСУ вблизи Водяного, Опытного и Южного.
- Враг бил из запрещенных минометов калибра 82 миллиметра, из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.