Бойовики відкривали вогонь по позиціях військовослужбовців зі складу Операції Об'єднаних сил з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

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На Донбасі загинув боєць ЗСУ

Під час атаки найманців Росії український воїн отримав осколкове поранення несумісне з життям. Командування висловило співчуття рідним та близьким загиблого бійця ЗСУ.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку ЗСУ. Про дії ворога українська сторона СЦКК вже поінформувала СММ ОБСЄ.

Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що вони цілеспрямовано порушують режим припинення вогню та не бажають дотримуватись існуючих домовленостей про його припинення,

– додали захисники України.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого бійця.

Зверніть увагу! Окупанти продовжують порушувати режим припинення вогню. З початку 2021 року на Донбасі загинули 45 українських військових.

Війна на Донбасі: що відомо

З початку поточної доби, 11 червня, російські окупаційні війська 5 разів порушили режим тиші на Донбасі.

Окупанти обстріляли позиції бійців ЗСУ поблизу Водяного, Опитного та Південного.

Ворог гатив зі заборонених мінометів калібру 82 міліметри, з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу