Про поранення повідомив волонтер з Білої Церкви Юрій Москаленко. Він розповів, що Руслан служив у 14-ій окремій механізованій бригаді.
Важливо У лікарні Дніпра від травм помер молодий український танкіст
У пораненого воїна були дуже важкі травми
Три місяці назад пораненого воїна виписали з Ірпінського госпіталю та відправили додому. Останній час Руслан провів у селі Розаліївка Білоцерківського району.
Травми були несумісні з життям і родичі з волонтерами могли лише полегшити його біль,
– розповів Москаленко.
Прощатимуться з захисником 11 червня у місті Узин. Усіх небайдужих просять допомогти рідним загиблого воїна.
На Донбасі загинула молода військова
Зазначимо, що на Донбасі 9 червня загинула випускниця Академії сухопутних військ, лейтенант Карина Шемчук. Дівчині було всього 22 роки, вона служила у 128 окремій гірсько-штурмовій бригаді ЗСУ.