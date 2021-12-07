На Донбассе восстановили 8 мостов, разрушенных во время войны, – Кубраков

За менее чем 2 года Украина восстановила на территории Донбасса 8 мостов, разрушенных в результате боевых действий. Вскоре в регионе начнут строительство двух аэропортов.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков отметил, что президентская программа "Большое строительство" началась с восстановления инфраструктуры Востока Украины.

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Восстановление мостов на Донбассе

За неполные 2 года нам удалось восстановить 8 мостов и путепроводов Донбасса, которые были разрушены в результате боевых действий,

– написал Кубраков.

Министр подчеркнул, что регион, который пострадал от войны и неэффективного государственного управления, теперь получает новые дороги и мосты.

Строительство аэропортов и развитие железной дороги

А уже вскоре там будет стартовать строительство двух аэропортов, а также развитие железнодорожной сети.

"Для военных на передовой – это необходимая быстрая связь с остальными регионами страны, а также путь возвращения в мирную жизнь", – пояснил глава Мининфраструктуры.

По его словам, партнеры из Veteran Hub рассказывают, что инфраструктура – одна из самых желанных сфер для трудоустройства ветеранов. Поэтому власть, заверил Кубраков, будет делать больше для того, чтобы сделать этот процесс более комфортным и системным.

"Большое строительство" на Донбассе: что известно

Всего по инфраструктурной программе президента за деньги налогоплательщиков в регионе сооружают или восстанавливают 54 объекта. Среди них есть 10 школ, 5 детских садов, 2 стадиона и 4 больницы.

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Отрывок сообщения Александра Кубракова:

Президентская программа "Большое строительство" началась с восстановления инфраструктуры востока Украины. За неполные 2 года нам удалось восстановить 8 мостов и путепроводов Донбасса, которые были разрушены в результате боевых действий. Регион, пострадавший от войны и неэффективного государственного управления сейчас получает новые дороги и мосты. И уже в ближайшее время здесь стартует строительство 2-х аэропортов, а также развитие железнодорожной сети.

Для военных на передовой – это необходимая быстрая связь с остальными регионами страны, а также путь возвращения в мирную жизнь. Наши партнеры из Veteran Hub рассказывают, что инфраструктура – одна из самых желанных сфер для трудоустройства ветеранов. И мы будем делать больше для того, чтобы сделать этот процесс более комфортным и системным.