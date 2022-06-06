На Донбассе ВСУ почти полностью уничтожили две элитные российские бригады

С самого начала полномасштабного вторжения российские войска несли значительные потери на всех участках фронта, но из-за откровенного провала наступательной операции в феврале-марте о разбитых боевых частях на Донбассе было мало известно. Как оказалось, в направлении Донецкой и Луганской областей захватчики перебрасывали элитные и опытные подразделения.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, разгромы оккупантов на Донбассе в начале полномасштабной войны были не менее существенными, чем под Киевом или Харьковом. "Перемалывали" путинских наемников защитники Украины на этих участках в промышленных масштабах.

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Тот факт, что на Донбассе россияне не шли вперед огромными колоннами, не имели проблем со снабжением, пользовались полноценной поддержкой авиации и артиллерии, делает разгром их войск еще более унизительным как для всего генералитета, так и лично для Путина.

Из 900 человек выжили только 60

Все попытки прорвать оборону подразделений Объединенных сил в феврале и почти половине марта были совершенно неудачными. Единственной победой, которой может похвастаться кремлевский диктатор, является захват Волновахи. Да и не из-за каких-то военных успехов, а из-за тотального уничтожения города авиацией и артиллерией.

На всех других направлениях, где Россия не бросала по 15 батальонно-тактических групп на захват маленького села, войска оккупантов несли невероятные потери и не могли продвинуться даже на несколько сотен метров.

Так, в первые недели полномасштабной войны была уничтожена вместе с техникой полноценная БТГ из состава 20-й отдельной гвардейской мотострелковой Прикарпатско-Берлинской, краснознаменной, ордена Суворова бригады. Относится она к воинской части 22220 и дислоцируется в Волгограде.

По данным источников украинских спецслужб, из 900 человек из боев против защитников Украины смогли выйти в живых только 60.

Первые отказы зафиксировали именно на Донбассе

Кроме того, именно в подразделениях, которые по желанию Путина забросили выходить на границы Донбасса и Луганщины, впервые на этом этапе войны оккупанты начали массово отказываться от участия в боевых действиях.

Захватчики из 38 гвардейской мотострелковой Витебской ордена Ленина, краснознаменной, ордена Суворова бригады начали проситься домой после нескольких боестолкновений с ВСУ. Элитную бригаду почти полностью уничтожили, из-за чего генералам пришлось выводить остатки "знаменитого соединения" на территорию России. Именно там оккупанты уже начали массово писать отказы и рапорты на увольнение, лишь бы не встречаться с силами ООС снова.

Амурских заменяли южно-сахалинскими

Чтобы хоть как-то удержать фронт и иметь возможность продолжать наступать на участках ответственности 38 ОМСБр, в марте российским оккупантам пришлось срочно тянуть на войну захватчиков из Сибири, Якутии и Курильских островов. В Генштабе решили оголять свои тылы и срочно сформировать и перебросить две батальонно-тактические группы на Восток Украины из числа 39 ОМСБр, которая дислоцируется недалеко от Южно-Сахалинска. Уже больше месяца украинские военные, пограничники, полицейские, бойцы СБУ и Нацгвардии помогают в демилитаризации Курильских островов, которые являются исконно японской территорией. И домой бойцы 38 бригады вряд ли вернутся. Чего нельзя сказать о Курилах.