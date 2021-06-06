В штабе Операции Объединенных сил сообщили, что воину оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.
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В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий получил боевое травмирование. Состояние здоровья защитника – средней тяжести,
– отметили в пресс-центре ООС.
Кроме этого добавили, что с начала текущих суток, 6 июня, российские оккупационные войска 1 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Боевики обстреляли позиции бойцов ВСУ неподалеку Песков из запрещенных минометов калибра 120 миллиметров. В результате вражеских атак ни один защитник Украины не пострадал.
Ситуация в ООС – напряженная
Ранее сообщалось, что ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил остается достаточно напряженной. В конце мая увеличилось количество провокаций боевиков.
Украинские военнослужащие рассказали, что обстрелы боевиков являются хаотичными. Например, враг неожиданно открывает огонь ночью и он не всегда является прицельным.