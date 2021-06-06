В штабе Операции Объединенных сил сообщили, что воину оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.

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В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий получил боевое травмирование. Состояние здоровья защитника – средней тяжести,

– отметили в пресс-центре ООС.

Кроме этого добавили, что с начала текущих суток, 6 июня, российские оккупационные войска 1 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Боевики обстреляли позиции бойцов ВСУ неподалеку Песков из запрещенных минометов калибра 120 миллиметров. В результате вражеских атак ни один защитник Украины не пострадал.

Обратите внимание! Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что оккупанты на Донбассе продолжают срывать "тишину". По его словам, наибольшую активность боевиков наблюдают на Мариупольском, Авдеевском и Торецком направлениях.

Ситуация в ООС – напряженная

Ранее сообщалось, что ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил остается достаточно напряженной. В конце мая увеличилось количество провокаций боевиков.

Украинские военнослужащие рассказали, что обстрелы боевиков являются хаотичными. Например, враг неожиданно открывает огонь ночью и он не всегда является прицельным.

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Карта оккупированных территорий / инфографика 24 канала