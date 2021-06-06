У штабі Операції Об'єднаних сил повідомили, що воїну оперативно надали медичну допомогу та доправили до лікувального закладу.

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Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець отримав бойове травмування. Стан здоров'я захисника – середньої тяжкості,

– зазначили у пресцентрі ООС.

Окрім цього додали, що з початку поточної доби, 6 червня, російські окупаційні війська 1 раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Бойовики обстріляли позиції бійців ЗСУ неподалік Пісків зі заборонених мінометів калібру 120 міліметрів. Унаслідок ворожих атак жоден захисник України не постраждав.

Зверніть увагу! Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що окупанти на Донбасі продовжують зривати "тишу". За його словами, найбільшу активність бойовиків спостерігають на Маріупольському, Авдіївському та Торецькому напрямках.

Ситуація в ООС – напружена

Раніше повідомляли, що ситуація в районі проведення Операції Об'єднаних сил залишається досить напруженою. Наприкінці травня збільшилась кількість провокацій бойовиків.

Українські військовослужбовці розповіли, що обстріли бойовиків є хаотичними. Наприклад, ворог зненацька відкриває вогонь вночі та він не завжди є прицільним.

Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу