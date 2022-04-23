Украинские герои нанесли российским оккупантам потери. Нашествие агрессора героически сдерживают.
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Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один самолет (Су-25), одну крылатую ракету и 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10",
– говорится в сообщении.
Также в течение суток удалось уничтожить:
- 4 танка;
- 5 артиллерийских систем;
- 15 единиц бронированной техники;
- одну боевую бронированную машину;
- 4 единицы автомобильной техники.
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