Украинские герои нанесли российским оккупантам потери. Нашествие агрессора героически сдерживают.

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Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один самолет (Су-25), одну крылатую ракету и 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10",
– говорится в сообщении.

Также в течение суток удалось уничтожить:

  • 4 танка;
  • 5 артиллерийских систем;
  • 15 единиц бронированной техники;
  • одну боевую бронированную машину;
  • 4 единицы автомобильной техники.

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