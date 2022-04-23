Українські герої завдали російським окупантам втрат. Навалу агресора героїчно стримують.
Зауважте За добу захисники на Сходу ліквідували 150 окупантів і ще повно ворожої техніки
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один літак (Су-25), одну крилату ракету та 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10",
– мовиться у повідомленні.
Також упродовж доби вдалося знищити:
- 4 танки;
- 5 артилерійських систем;
- 15 одиниць броньованої техніки;
- одну бойову броньовану машину;
- 4 одиниці автомобільної техніки.
Зауважте – Маленька переселенка з Токмака виконала "Два Кольори": дивіться відео