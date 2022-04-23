Українські герої завдали російським окупантам втрат. Навалу агресора героїчно стримують.

Зауважте За добу захисники на Сходу ліквідували 150 окупантів і ще повно ворожої техніки

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один літак (Су-25), одну крилату ракету та 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10",

– мовиться у повідомленні.

Також упродовж доби вдалося знищити:

4 танки;

5 артилерійських систем;

15 одиниць броньованої техніки;

одну бойову броньовану машину;

4 одиниці автомобільної техніки.

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