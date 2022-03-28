Пресс-служба Операции объединенных сил сообщила, что украинские воины нанесли потери российским оккупантам. Герои ВСУ уничтожили 12 танков, 10 БМП и 3 единицы автомобильной техники.

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Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский самолет и два беспилотных летательных аппарата противника,

– также говорится в сообщении.

Украинские защитники продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора. Вместе – к победе.

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