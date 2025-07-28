Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DeepState.

Смотрите также Уничтожено здание Тамбовского порохового завода: СМИ выложили фото поражений российских объектов

Где продвинулась российская армия?

За сутки 27 июля на фронте произошло 118 боевых столкновений, на нескольких направлениях украинские защитники успешно отбили российские наступления. Однако в населенных пунктах Покровского направления враг смог отодвинуть линию соприкосновения.

Так россияне продвинулись в Зеленом Гаю. Новопавловское направление на ряду с Покровским остается самым тяжелым, здесь оккупанты сосредотачивают большое количество своего личного состава.

Россияне зашли дальше в Зеленой Роще: карта фронта

Также успешные наступления оккупанты провели неподалеку Поддубного, что также расположено на этом направлении. Село находится в 16 километрах от Новопавловки.

Ситуация возле Поддубного: показываем на карте

Противник также наступал и смог продвинуться вперед у Андреевки-Клевцово, что в Волновахском районе Донецкой области.

Аналитики показали продвижение врага неподалеку от села Андреевка-Клевцово: карта

На Покровском направлении россияне имели успехи у села Попов Яр, часть которого уже находится под контролем врага.

Боевые действия возле Попового Яра: карта фронта