Про це пише 24 Канал з посиланням на DeepState.

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Де просунулася російська армія?

За добу 27 липня на фронті відбулося 118 бойових зіткнень, на декількох напрямках українські захисники успішно відбили російські наступи. Однак в населених пунктах Покровського напрямку ворог зміг відсунути лінію зіткнення.

Так росіяни просунулися в Зеленому Гаю. Новопавлівський напрямок на ряду з Покровським залишається найважчим, тут окупанти зосереджують велику кількість свого особового складу.

Росіяни зайшли далі в Зеленому Гаю: карта фронту

Також успішні наступи окупанти провели неподалік Піддубного, що також розташоване на цьому напрямку. Село знаходиться за 16 кілометрів від Новопавлівки.

Ситуація біля Піддубного: показуємо на карті

Противник також наступав і зміг просунутися вперед біля Андріївки-Клевцового, що у Волноваському районі Донецької області.

Аналітики показали просування ворога неподалік села Андріївки-Клевцове: карта

На Покровському напрямку росіяни мали успіхи біля села Попів Яр, частина якого вже перебуває під контролем ворога.

Бойові дії біля Попового Яру: карта фронту