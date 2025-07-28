Про це пише 24 Канал з посиланням на DeepState.
Дивіться також Знищено будівлю Тамбовського порохового заводу: ЗМІ виклали фото уражень російських об'єктів
Де просунулася російська армія?
За добу 27 липня на фронті відбулося 118 бойових зіткнень, на декількох напрямках українські захисники успішно відбили російські наступи. Однак в населених пунктах Покровського напрямку ворог зміг відсунути лінію зіткнення.
Так росіяни просунулися в Зеленому Гаю. Новопавлівський напрямок на ряду з Покровським залишається найважчим, тут окупанти зосереджують велику кількість свого особового складу.
Росіяни зайшли далі в Зеленому Гаю: карта фронту
Також успішні наступи окупанти провели неподалік Піддубного, що також розташоване на цьому напрямку. Село знаходиться за 16 кілометрів від Новопавлівки.
Ситуація біля Піддубного: показуємо на карті
Противник також наступав і зміг просунутися вперед біля Андріївки-Клевцового, що у Волноваському районі Донецької області.
Аналітики показали просування ворога неподалік села Андріївки-Клевцове: карта
На Покровському напрямку росіяни мали успіхи біля села Попів Яр, частина якого вже перебуває під контролем ворога.
Бойові дії біля Попового Яру: карта фронту