За добу на фронті відбулося 118 бойових зіткнень. Противник здійснив 58 авіаційних ударів та 3 875 артилерійських обстрілів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті на вечір 27 липня?

На Південно-Слобожанському напрямку було чотири атаки в районах населених пунктів Зелене, Фиголівка, Западне та в бік Петро-Іванівки. Ударів російськими керованими авіабомбами зазнали населені пункти Чугунівка та Шев’яківка.

напрямку було чотири атаки в районах населених пунктів Зелене, Фиголівка, Западне та в бік Петро-Іванівки. Ударів російськими керованими авіабомбами зазнали населені пункти Чугунівка та Шев’яківка. На Куп’янському напрямку противник намагався прорватися п’ять разів біля Радьківки, Голубівки та Богуславки. Сили оборони зупинили всі ворожі атаки.

противник намагався прорватися п’ять разів біля Радьківки, Голубівки та Богуславки. Сили оборони зупинили всі ворожі атаки. На Лиманському напрямку окупанти атакували 14 разів у районах Греківки та в напрямках Середнього, Григорівки й Шандриголового. Досі тривають два бойові зіткнення.

окупанти атакували 14 разів у районах Греківки та в напрямках Середнього, Григорівки й Шандриголового. Досі тривають два бойові зіткнення. На Сіверському напрямку українські захисники зупинили 6 атак поблизу Серебрянки та в напрямку Сіверська. Наразі війська відбивають один ворожий наступ.

українські захисники зупинили 6 атак поблизу Серебрянки та в напрямку Сіверська. Наразі війська відбивають один ворожий наступ. На Краматорському напрямку загарбник здійснив одну атаку поблизу Ступочок.

загарбник здійснив одну атаку поблизу Ступочок. На Торецькому напрямку росіяни намагалися вклинитися в нашу оборону 10 разів у районах Олександро-Калинового, Русиного Яру, Торецька, Щербинівки та Яблунівки.

росіяни намагалися вклинитися в нашу оборону 10 разів у районах Олександро-Калинового, Русиного Яру, Торецька, Щербинівки та Яблунівки. На Покровському напрямку відбулися активні наступи росіян – агресор за день здійснив 39 штурмових та наступальних дій біля Новоекономічного, Разіного, Миролюбівки, Лисівки Звірового, Удачного, Горіхового, Олексіївки, Полтавки, Котлиного та напрямках Покровська, Білицького, Новоукраїнки, Новопавлівки, Заповідного, Родинського. Два бойові зіткнення ще тривають.

На цьому напрямку українські воїни знешкодили 80 окупантів, з яких 57 були вбиті. Також Сили оборони знищили чотири автомобілі, один мотоцикл, три безпілотні літальні апарати, один супутниковий термінал та одну антену управління БпЛА.

На Новопавлівському напрямку оборонці зупинили п’ять атак у районах населених пунктів Зелене Поле, Піддубне, Мирне та в бік населеного пункту Темирівка.

На Гуляйпільському напрямку атак ворога не було, але росіяни запустили авіабомбу по Білогір'ю.

На Оріхівському напрямку росіяни вдарили КАБом по населеному пункту Новоандріївка.

На Придніпровському напрямку противник намагався прорватися в напрямку Придніпровського та скинув керовані авіабомби на Львове.

Генштаб відзначає 27 липня воїнів 34-ї окремої бригади берегової оборони за мужнє стримування ворожих атак.